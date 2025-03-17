Рейтинг ATP. Дрэйпер дебютировал как №7, Джокович вернулся в топ-5, Медведев опустился на 8-ю строчку, Рублев – на 9-ю
Новак Джокович вернулся в топ-5 впервые с октября прошлого года.
Джек Дрэйпер после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс дебютировал в топ-10 на 7-й строчке.
Даниил Медведев опустился на две позиции и стал восьмой ракеткой мира, Андрей Рублев потерял одну и стал девятым.
Положение на 17 марта 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11330
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|7945
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6910
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|4900
|5 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|3860
|6 (5)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3855
|7 (14)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|3800
|8 (6)
|Даниил Медведев (Россия)
|3930
|9 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3440
|10 (9)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3405
|11 (10)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3335
|12 (21)
|Хольгер Руне (Дания)
|3270
|13 (11)
|Томми Пол (США)
|3030
|14 (12)
|Бен Шелтон (США)
|2980
|18 (21)
|Артур Фис (Франция)
|2480
|18 (21)
|Франсиско Серундоло (Аргентина)
|1925
|23 (23)
|Карен Хачанов (Россия)
|2000
|27 (24)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|1745
|34 (43)
|Тэллон Грикспор (Нидерланды)
|1420
|42 (36)
|Нуну Боржес (Португалия)
|1280
|60 (80)
|Жоао Фонсека (Бразилия)
|1430
|64 (76)
|Кеи Нисикори (Япония)
|873
|70 (84)
|Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
|852
|71 (69)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|851
|79 (94)
|Александар Ковачевич (США)
|800
|80 (82)
|Александр Бублик (Казахстан)
|785
|84 (67)
|Лука Нарди (Италия)
|762
|102 (102)
|Павел Котов (Россия)
|573
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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