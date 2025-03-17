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  • Рейтинг ATP. Дрэйпер дебютировал как №7, Джокович вернулся в топ-5, Медведев опустился на 8-ю строчку, Рублев – на 9-ю
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Рейтинг ATP. Дрэйпер дебютировал как №7, Джокович вернулся в топ-5, Медведев опустился на 8-ю строчку, Рублев – на 9-ю

Новак Джокович вернулся в топ-5 впервые с октября прошлого года.

Джек Дрэйпер после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс дебютировал в топ-10 на 7-й строчке.

Даниил Медведев опустился на две позиции и стал восьмой ракеткой мира, Андрей Рублев потерял одну и стал девятым.

PIF ATP Rankings

Положение на 17 марта 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11330
2 (2) Александр Зверев (Германия) 7945
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 6910
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 4900
5 (7) Новак Джокович (Сербия) 3860
6 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 3855
7 (14) Джек Дрэйпер (Великобритания) 3800
8 (6) Даниил Медведев (Россия) 3930
9 (8) Андрей Рублев (Россия) 3440
10 (9) Стефанос Циципас (Греция) 3405
11 (10) Алекс де Минаур (Австралия) 3335
12 (21) Хольгер Руне (Дания) 3270
13 (11) Томми Пол (США) 3030
14 (12) Бен Шелтон (США) 2980
18 (21) Артур Фис (Франция) 2480
18 (21) Франсиско Серундоло (Аргентина) 1925
23 (23) Карен Хачанов (Россия) 2000
27 (24) Иржи Лехечка (Чехия) 1745
34 (43) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 1420
42 (36) Нуну Боржес (Португалия) 1280
60 (80) Жоао Фонсека (Бразилия) 1430
64 (76) Кеи Нисикори (Япония) 873
70 (84) Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 852
71 (69) Роман Сафиуллин (Россия) 851
79 (94) Александар Ковачевич (США) 800
80 (82) Александр Бублик (Казахстан) 785
84 (67) Лука Нарди (Италия) 762
102 (102) Павел Котов (Россия) 573
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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