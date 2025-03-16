Майами (WTA). Мирра Андреева попала в одну четверть со Шнайдер и Пегулой, Касаткина – с Гауфф и Паолини, Блинкова стартует матчем с Рахимовой

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Майами.

В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Викторией Томовой или Кэти Макнелли. В эту же часть сетки попала Елена Рыбакина (7).

Полина Кудерметова встретится с квалифаером.

Во вторую четверть попали Коко Гауфф (3) и Жасмин Паолини (6).

На Дарью Касаткину (13) выйдет победительница матча между Ольгой Данилович и Хейли Батист (WC).

Людмила Самсонова встретится с Наоми Осакой или квалифаером.

Екатерина Александрова (18) начнет выступление матчем с Анастасией Павлюченковой или Магдой Линетт .

Петра Квитова (WC) стартует матчем с Софией Кенин и может выйти на Гауфф.

В третью четверть попали Джессика Пегула (4) и Эмма Наварро (8).

Мирра Андреева (11) во втором круге сыграет с Вероникой Кудерметовой или Ван Синьюй.

Диана Шнайдер (13) поборется с Анной Блинковой или Камиллой Рахимовой .

Анна Калинская (32) встретится с Сюзан Ламенс или Моюкой Учиджимой.

В нижней четверти турнир начнут Ига Швентек (2) и Мэдисон Киз (5).

Эрика Андреева (WC) стартует матчем с Элиной Аванесян и может выйти на Киз.

Полностью сетка здесь .