Майами (WTA). Мирра Андреева попала в одну четверть со Шнайдер и Пегулой, Касаткина – с Гауфф и Паолини, Блинкова стартует матчем с Рахимовой
В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Викторией Томовой или Кэти Макнелли. В эту же часть сетки попала Елена Рыбакина (7).
Полина Кудерметова встретится с квалифаером.
Во вторую четверть попали Коко Гауфф (3) и Жасмин Паолини (6).
На Дарью Касаткину (13) выйдет победительница матча между Ольгой Данилович и Хейли Батист (WC).
Людмила Самсонова встретится с Наоми Осакой или квалифаером.
Екатерина Александрова (18) начнет выступление матчем с Анастасией Павлюченковой или Магдой Линетт.
Петра Квитова (WC) стартует матчем с Софией Кенин и может выйти на Гауфф.
В третью четверть попали Джессика Пегула (4) и Эмма Наварро (8).
Мирра Андреева (11) во втором круге сыграет с Вероникой Кудерметовой или Ван Синьюй.
Диана Шнайдер (13) поборется с Анной Блинковой или Камиллой Рахимовой.
Анна Калинская (32) встретится с Сюзан Ламенс или Моюкой Учиджимой.
В нижней четверти турнир начнут Ига Швентек (2) и Мэдисон Киз (5).
Эрика Андреева (WC) стартует матчем с Элиной Аванесян и может выйти на Киз.
Полностью сетка здесь.
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