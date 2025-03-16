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Майами (WTA). Мирра Андреева попала в одну четверть со Шнайдер и Пегулой, Касаткина – с Гауфф и Паолини, Блинкова стартует матчем с Рахимовой

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Майами.

В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Викторией Томовой или Кэти Макнелли. В эту же часть сетки попала Елена Рыбакина (7).

Полина Кудерметова встретится с квалифаером.

Во вторую четверть попали Коко Гауфф (3) и Жасмин Паолини (6).

На Дарью Касаткину (13) выйдет победительница матча между Ольгой Данилович и Хейли Батист (WC).

Людмила Самсонова встретится с Наоми Осакой или квалифаером. 

Екатерина Александрова (18) начнет выступление матчем с Анастасией Павлюченковой или Магдой Линетт.

Петра Квитова (WC) стартует матчем с Софией Кенин и может выйти на Гауфф.

В третью четверть попали Джессика Пегула (4) и Эмма Наварро (8).

Мирра Андреева (11) во втором круге сыграет с Вероникой Кудерметовой или Ван Синьюй.

Диана Шнайдер (13) поборется с Анной Блинковой или Камиллой Рахимовой.

Анна Калинская (32) встретится с Сюзан Ламенс или Моюкой Учиджимой.

В нижней четверти турнир начнут Ига Швентек (2) и Мэдисон Киз (5).

Эрика Андреева (WC) стартует матчем с Элиной Аванесян и может выйти на Киз.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoЕлена Рыбакина
logoПолина Кудерметова
logoКоко Гауфф
logoЖасмин Паолини
logoНаоми Осака
logoЛюдмила Самсонова
logoЕкатерина Александрова
logoМагда Линетт
logoМирра Андреева
logoПетра Квитова
logoДжессика Пегула
logoЭмма Наварро
logoВероника Кудерметова
logoДиана Шнайдер
logoАнна Блинкова
logoКамилла Рахимова
logoИга Швентек
logoАнна Калинская
logoМэдисон Киз
logoЭлина Аванесян
logoЭрика Андреева
logoАнастасия Павлюченкова
logoДарья Касаткина
logoMiami Open
logoWTA
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