Мирра Андреева о подаче 202 км/ч: «Там было написано 126 миль. А я вообще не знаю, что такое мили»
Мирра Андреева отреагировала на свою подачу со скоростью 202 км/ч.
Россиянка в полуфинале тысячника в Индиан-Уэллс обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек со счетом 7:6(1), 1:6, 6:3.
– Я не знала, что подала настолько быстро. Я посмотрела на экран во время тай-брейка – кажется, там было написано 126 [миль в час]. А я вообще не знаю, что такое мили. Подумала, что, наверное, это быстро.
Вы сказали 200 км/ч?
– 202.
– Вау. Это моя самая быстрая подача. Конечно, это здорово. Думаю, я сильно прибавила в подаче, так что замечательно видеть такое большое число. Я поговорю об этом с Кончитой [Мартинес], потому что частично это результат ее работы.
Здорово слышать о таком большом числе, – рассказала россиянка на пресс-конференции.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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