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Мирра Андреева: «Теннис сильно изменился, и сейчас я даже не могу представить, чтобы в 17 лет выиграть 8 «Больших шлемов». Это невозможно»

Мирра Андреева рассказала, как изменился теннис.

– Вы еще очень молоды, а наш спорт имеет невероятную историю, связанную с подростками: Ига [Швентек], Серена [Уильямс], Мария Шарапова были очень молоды, когда выигрывали турниры. До этого была эпоха, когда в теннисе доминировали Штеффи Граф, Мартина Хингис, Моника Селеш и Дженнифер Каприати. Вы знакомы с той эпохой? Что вы думаете о подростках в нашем виде спорта?

– Да, конечно, я знаю, что Моника Селеш и Мартина Хингис выиграли выиграли много титулов, когда были еще подростками. Конечно, я знаю, что они играли потрясающе, и я пытаюсь быть на том же уровне. Но теннис сильно изменился, и сейчас я даже не могу представить, чтобы в 17 лет выиграть восемь «Больших шлемов». Это невозможно.

Да, конечно, я в курсе всего, знаю про Марию и Серену. Я много смотрела их матчи, поэтому также знаю, что они выигрывали турниры, будучи совсем молодыми. Но я стараюсь не слишком об этом думать, потому что могу начать все анализировать, сравнивать себя с ними, а это вряд ли приведет к чему-то хорошему.

Я знаю, чего они добились. Они молодцы. Но я стараюсь не зацикливаться на этом и сосредоточиться на своей карьере, – рассказала россиянка на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoBNP Paribas Open
logoWTA
logoМирра Андреева
logoИга Швентек
logoМартина Хингис
logoСерена Уильямс
logoМария Шарапова
logoМоника Селеш
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