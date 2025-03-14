Киз выиграла 16-й матч подряд и впервые вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс

Мэдисон Киз выиграла 16-й матч подряд.

Американка взяла титул в Аделаиде, выиграла Australian Open и теперь вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс – обыграв Белинду Бенчич со счетом 6:1, 6:1.

В целом баланс Киз в этом сезоне составляет 18:1.

Киз 12-й раз выступает в основной сетке в Индиан-Уэллс и впервые прошла в 1/2 финала.

С 1990-го было только две теннисистки старше 30-летней Киз, выигравшие 16 матчей подряд, – Серена Уильямс и Мартина Навратилова .

Дальше американка сыграет с Ариной Соболенко или Людмилой Самсоновой .