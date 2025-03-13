Швентек – первая теннисистка, четыре раза подряд вышедшая в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс
Ига Швентек четвертый год подряд сыграет в полуфинале в Индиан-Уэллс.
Полька обыграла в четвертьфинале Циньвэнь Чжэн – 6:3, 6:3. Она первая, кто с момента основания турнира в 1989-м, четырежды подряд выходила в 1/2.
Швентек – действующая чемпионка этого турнира. Вообще для второй ракетки мира это 20-й полуфинал на «тысячниках».
За место в финале Швентек сыграет с Миррой Андреевой или Элиной Свитолиной.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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