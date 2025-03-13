Швентек – первая теннисистка, четыре раза подряд вышедшая в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс

Ига Швентек четвертый год подряд сыграет в полуфинале в Индиан-Уэллс.

Полька обыграла в четвертьфинале Циньвэнь Чжэн – 6:3, 6:3. Она первая, кто с момента основания турнира в 1989-м, четырежды подряд выходила в 1/2.

Швентек – действующая чемпионка этого турнира. Вообще для второй ракетки мира это 20-й полуфинал на «тысячниках».

За место в финале Швентек сыграет с Миррой Андреевой или Элиной Свитолиной.