Надалю подарили олимпийский факел. На Играх в Париже он участвовал в эстафете олимпийского огня и принимал его из рук Зидана

Рафаэлю Надалю подарили олимпийский факел.

Подарок в память о парижской Олимпиаде испанцу сделал Международный олимпийский комитет (МОК).

«На Олимпиаде-2024 в Париже я испытал один из самых эмоциональных дней в карьере. Мне очень приятно сохранить этот факел в особом месте – в музее [моей академии на Мальорке]», – написал Надаль.

Надаль – двукратный олимпийский чемпион и 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» – участвовал в эстафете олимпийского огня на церемонии открытия Олимпиады в Париже.

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