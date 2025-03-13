Надалю подарили олимпийский факел. На Играх в Париже он участвовал в эстафете олимпийского огня и принимал его из рук Зидана
Рафаэлю Надалю подарили олимпийский факел.
Подарок в память о парижской Олимпиаде испанцу сделал Международный олимпийский комитет (МОК).
«На Олимпиаде-2024 в Париже я испытал один из самых эмоциональных дней в карьере. Мне очень приятно сохранить этот факел в особом месте – в музее [моей академии на Мальорке]», – написал Надаль.
Надаль – двукратный олимпийский чемпион и 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» – участвовал в эстафете олимпийского огня на церемонии открытия Олимпиады в Париже.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @RafaelNadal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости