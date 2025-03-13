Самсонова перед матчем с Соболенко: «Если я смогу показать свой теннис, это уже будет топ»

Людмила Самсонова прокомментировала победу над Жасмин Паолини в Индиан-Уэллс.

Она обыграла шестую ракетку мира 6:0, 6:4 и пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал «тысячника».

– Фантастический матч против Жасмин Паолини. Так, давай разбираться. Первая партия, вообще что это было? Ты не оставила Жасмин никаких вообще возможностей даже, мне кажется, вкатиться в матч.

– Я правда даже не помню (улыбается) . Вот сейчас в этом моменте я вообще никак не могу вспомнить, что произошло.

– Ты играла очень активно, и мне показалось, что по темпу, несмотря на то, что Жасмин очень мобильная теннисистка, она вообще за тобой не успевала.

– Да, можно так сказать. Я думаю, я была более спокойной в начале, чем во втором сете.

– А скажи, пожалуйста, ты как-то сейчас по-другому себя ощущаешь или настраиваешься? Я помню очень хорошо и матчи прошлого сезона, казалось, что ты можешь обыграть любую теннисистку, но зачастую твои мысли тебя как-то выбивают из колеи. Что сейчас в тебе поменялось?

– Наверное, выросла немного (смеется). И поспокойнее стала, но почему я не знаю. Не знаю, почему это вот так вот все вышло.

– Совокупность факторов.

– Да, но настрой, конечно, правильный был. Это точно.

– А что ты ожидаешь от завтрашнего дня?

– Наверное, просто мой теннис показать, это будет уже топ для меня. Если я смогу просто мой теннис показать, это будет вообще.

– А как не проиграть в раздевалке Арине Соболенко?

– То есть?

– Ну, знаешь, есть такое выражение, что игрок, не являясь фаворитом, проигрывает в голове у себя в раздевалке. Ну вот, морально. Как это сделать?

– Я думаю, мне уже помогает факт, что я уже ее обыгрывала, и не раз. Поэтому, думаю, ей тоже очень просто не будет завтра, – сказала Самсонова в интервью Софье Тартакой для канала «Больше!»