Киз выиграла 15-й матч подряд

Мэдисон Киз одержала 15-ю победу подряд.

В четвертом круге в Индиан-Уэллс она обыграла Донну Векич – 4:6, 7:6(7), 6:3. На тай-брейке второго сета американка уступала 3:5 и была в двух очках от поражения.

Американка выиграла первые 10 трехсетовых матчей в этом сезоне. Последней, кому такое удавалось, была Серена Уильямс в 2015-м.

Киз, взявшая титулы в Аделаиде и на Australian Open, теперь встретится с Белиндой Бенчич.