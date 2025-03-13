Киз выиграла 15-й матч подряд
Мэдисон Киз одержала 15-ю победу подряд.
В четвертом круге в Индиан-Уэллс она обыграла Донну Векич – 4:6, 7:6(7), 6:3. На тай-брейке второго сета американка уступала 3:5 и была в двух очках от поражения.
Американка выиграла первые 10 трехсетовых матчей в этом сезоне. Последней, кому такое удавалось, была Серена Уильямс в 2015-м.
Киз, взявшая титулы в Аделаиде и на Australian Open, теперь встретится с Белиндой Бенчич.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости