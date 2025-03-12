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Хольгер Руне: «После удачных розыгрышей стараюсь проявлять эмоции, а когда ошибаюсь – наоборот, потому что у каждого из нас ограниченный запас энергии»

Хольгер Руне рассказал, как справляется с эмоциями в матчах.

«Я просто стараюсь быть самим собой, не растрачивать энергию, когда что-то складывается против меня, потому что у каждого из нас ограниченный запас энергии, и я стараюсь использовать его с пользой.

После удачных розыгрышей я стараюсь проявлять эмоции. Для меня это естественно. Когда что-то не получается или я ошибаюсь, я, наоборот, стараюсь не показывать слишком много, потому что все уже позади, уже в прошлом. Я остаюсь в моменте.

В такие дни, как этот, все проще, потому что я хорошо играл  [со Стефаносом Циципасом], но матч с Эмбером был тяжелым. Мне пришлось проявить боевой дух, потому что ничего не доставалось легко.

После таких матчей ты не думаешь, что потрясающе сыграл или здорово чувствовал мяч, но я был очень доволен тем, как справился, потому что победа в том матче означала, что у меня будет шанс лучше сыграть в следующий раз, что я, к счастью, и сделал. Это очень приятное чувство», – сказал Руне на пресс-конференции.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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