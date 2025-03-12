Тревисан перенесла операцию на ноге
Мартина Тревисан перенесла операцию на стопе.
Травма начала беспокоить ее во второй половине прошлого сезона. В 2025-м она не выступала.
«Новое начало. Операция прошла хорошо, теперь начинается процесс восстановления, чтобы я вернулась сильнее, чем раньше. Спасибо всем за поддержку, до скорой встречи на корте!» – написала итальянка.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @MartinaTrevisa3
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