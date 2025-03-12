Тревисан перенесла операцию на ноге

Мартина Тревисан перенесла операцию на стопе.

Травма начала беспокоить ее во второй половине прошлого сезона. В 2025-м она не выступала.

«Новое начало. Операция прошла хорошо, теперь начинается процесс восстановления, чтобы я вернулась сильнее, чем раньше. Спасибо всем за поддержку, до скорой встречи на корте!» – написала итальянка.