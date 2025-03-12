Фото
0

Тревисан перенесла операцию на ноге

Мартина Тревисан перенесла операцию на стопе.

Травма начала беспокоить ее во второй половине прошлого сезона. В 2025-м она не выступала.

«Новое начало. Операция прошла хорошо, теперь начинается процесс восстановления, чтобы я вернулась сильнее, чем раньше. Спасибо всем за поддержку, до скорой встречи на корте!» – написала итальянка.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @MartinaTrevisa3
logoМартина Тревисан
фото
logoWTA
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
На «Мастерс» в Монте-Карло заявились все игроки топ-50, кроме Синнера, Пола и Микельсена
2сегодня, 10:43
Руне после четвертой подряд победы над Циципасом репостнул твит, где он назван «папочкой» грека
13сегодня, 10:03Фото
Мирра Андреева: «Я еще молода, и у меня много энергии, но приятно, когда есть день отдыха между матчами»
3сегодня, 09:26
Медведев о победе над Полом: «Мы оба не слишком хорошо вошли в матч, просто он еще хуже, чем я»
5сегодня, 09:05
Мирра Андреева об 1/4 ИУ против украинки Свитолиной: «Постараюсь подготовиться так же, как и к любому другому матчу, для меня ничего не изменится»
14сегодня, 07:35
17-летняя Мирра Андреева – самая молодая четвертьфиналистка Индиан-Уэллс с 2009-го
8сегодня, 06:43
Индиан-Уэллс (WTA). Мирра Андреева, Швентек, Циньвэнь Чжэн, Свитолина вышли в 1/4 финала
168сегодня, 06:24
Медведев впервые в сезоне обыграл соперника из топ-20
29сегодня, 06:18
Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Фис, Грикспор вышли в 1/4 финала, Циципас выбыл
95сегодня, 06:10
Мирра Андреева о разгроме Рыбакиной: «Вышла на корт смелой и постаралась показать свой лучший теннис»
12сегодня, 04:48
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15