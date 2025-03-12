На «Мастерс» в Монте-Карло заявились все игроки топ-50, кроме Синнера, Пола и Микельсена
Опубликована заявка «Мастерса» в Монте-Карло, который начнется 6 апреля.
В список игроков основной сетки вошли все из топ-48, кроме:
№1 Янника Синнера, отстраненного до 4 мая;
№11 Томми Пола;
№32 Алекса Микельсена.
№49 Миомир Кецманович и №50 Роберто Баутиста-Агут сейчас первые запасные.
Монте-Карло – единственный из девяти «Мастерсов», не являющийся обязательный турниром.
Полный список здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: dartsrankings.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости