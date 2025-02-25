Пол об отстранении Синнера: «Я стараюсь не лезть в эту историю. Вокруг столько разговоров, и неизвестно, что правда, а что – нет»
Томми Пола спросили, как он относится к отстранению Янника Синнера.
Напомним, первую ракетку мира отстранили на три месяца по соглашению с WADA из-за того, что он сдал две положительные пробы на клостебол в марте 2024-го. Дисквалификация Синнера началась 9 февраля и продлится до 9 мая.
«Не знаю. Я стараюсь не лезть в эту историю. Он показывает потрясающий теннис. Он обыграл меня до того, как все это выяснилось, и обыграл после. Он невероятно хорошо справился с ситуацией: он побеждал все то время, пока разбирался с этим делом. Но буду предельно честен: я не слишком много знаю об этой ситуации. Вокруг столько разговоров, и неизвестно, что правда, а что – нет. Поэтому мне сложно комментировать».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: benrothenberg.com
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