Мирра Андреева отдала 3 гейма Рыбакиной в Индиан-Уэллс – это ее 9-я победа подряд

Мирра Андреева обыграла Елену Рыбакину в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.

Андреева отдала всего три гейма – 6:1, 6:2.

17-летняя россиянка выиграла девятый матч подряд – ранее она взяла титул в Дубае.

Андреева провела 16-й матч против соперницы из топ-10 и одержала седьмую победу. Она выиграла три последних матча против теннисисток десятки.

Андреева пятый раз вышла в четвертьфинал тысячника и теперь сыграет с Элиной Свитолиной.