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Свитолина обыграла №4 в мире Пегулу и впервые за 6 лет вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс

Элина Свитолина вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс.

Украинка обыграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу – 5:7, 6:1, 6:2.

Свитолина 41-й раз обыграла соперницу из топ-10 и 21-й раз вышла в четвертьфинал тысячника.

В Индиан-Уэллс она дошла до 1/4 финала впервые за шесть лет.

Далее Свитолина сыграет с Миррой Андреевой или Еленой Рыбакиной.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoДжессика Пегула
logoWTA
logoBNP Paribas Open
logoЭлина Свитолина
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