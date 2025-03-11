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Динара Сафина: «Молодежь меня не знает – и это нормально»

Динара Сафина рассказала, что не воспринимала себя лучшей в мире.

Она дала интервью Спортсу’‘.

– Вы были первой ракеткой мира. В тот момент воспринимали себя лучшей?

– У меня не было такого, что все, я лучшая, сейчас всех обыграю. Я в принципе адекватно относилась и понимала, что если не буду и дальше работать, то быстро потеряю эту позицию в рейтинге.

Серена, конечно, все время говорила, что она лучшая – но это вообще другой менталитет. А так даже Надаль, будучи первой ракеткой и выигрывая «Большие шлемы», в интервью никогда не говорил, что он лучший. Наоборот, про любого соперника: он так хорошо играет и, если я не покажу лучший теннис, то проиграю.

Я больше склоняюсь к этому подходу.

– Мне все же кажется, у Надаля это было немного напускное.

– Нет. Честно – нет. Он не такой. Я его просто знаю с 12 лет. Это действительно испанский подход. Я многих испанцев знаю, и у них есть четкое ограничение – не зазнавайся.

Он же вырос в семье спортсменов. У него дядя был очень известным футболистом. Рафа понимал, насколько нелегко даются спортивные заслуги. И если ты вдруг посчитаешь, что ты лучший, то можно оступиться.

Это трезвый взгляд, который приземляет. Если не буду играть хорошо, меня обыграют. И нужно быть очень приземленным, чтобы постоянно совершенствоваться.

А когда ты понимаешь, что лучший, то перестаешь совершенствоваться. Наверное, это очень частая ошибка. И спорт тебе быстро по шапке надает, если зазнаешься.

– Но это в моменте, когда карьера еще продолжалась. А вот в эти 14 лет, что вы уже не играете, никогда не задумывались: «Вау, я же была первой в мире»?

– Никогда, честное слово. Понятно, если я приезжаю на турнир, кто-то меня знает. Хотя молодежь не знает – и это нормально. Теннис же развивается циклами. И если сейчас игроку 18, как он может меня помнить? Если 20, может, что-то еще застал.

Я никогда сама не говорю, что была первой ракеткой. Если кто-то спрашивает – скажу. Если спрашивают, хорошо ли играла в теннис, могу назвать рейтинг. Но это никогда не моя визитная карточка.

Динара Сафина – от тоски и расстройства питания до счастья. Большое интервью 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoРафаэль Надаль
logoСерена Уильямс
logoДинара Сафина
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