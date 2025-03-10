Гирон о целях на сезон: «Хочу бороться за титулы, играть на второй неделе «Шлемов», дальше проходить на «Мастерсах»
В Индиан-Уэллс он вышел в четвертый круг, выбив Николоза Басилашвили, Каспера Рууда и Алексея Попырина. Американец пятый раз вышел в четвертый круг «Мастерса», в Индиан-Уэллс – впервые.
«Я хочу бороться за титулы. Я хочу играть на второй неделе «Шлемов», дальше проходить на «Мастерсах». Прошлый год я закончил в топ-50, поднимался на 37-ю строчку, хорошо играл на небольших турнирах, но был разочарован, потому что неудачно выступал на «Мастерсах», на «Шлемах». При этом в прошлом году я выиграл первый титул, так что сезон был противоречивым.
Когда ты только приходишь в тур, ты рад просто быть здесь. А потом наступает период, когда ты думаешь: «Ладно, смогу ли я удержаться в топ-100? Смогу ли еще продвинуться?» Я в сотне уже пять лет, с 2020-го. Но чтобы попадать в посев, быть в топ-20, нужно хорошо выступать на крупных турнирах. Поэтому одна из главных целей на этот год – дальше проходить на «Мастерсах», на «Шлемах».
Не знаю, как далеко продвинусь, но я постараюсь выигрывать каждый матч».
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