  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гирон о целях на сезон: «Хочу бороться за титулы, играть на второй неделе «Шлемов», дальше проходить на «Мастерсах»
0

Гирон о целях на сезон: «Хочу бороться за титулы, играть на второй неделе «Шлемов», дальше проходить на «Мастерсах»

Маркос Гирон назвал цели на 2025 год.

В Индиан-Уэллс он вышел в четвертый круг, выбив Николоза Басилашвили, Каспера Рууда и Алексея Попырина. Американец пятый раз вышел в четвертый круг «Мастерса», в Индиан-Уэллс – впервые.

«Я хочу бороться за титулы. Я хочу играть на второй неделе «Шлемов», дальше проходить на «Мастерсах». Прошлый год я закончил в топ-50, поднимался на 37-ю строчку, хорошо играл на небольших турнирах, но был разочарован, потому что неудачно выступал на «Мастерсах», на «Шлемах». При этом в прошлом году я выиграл первый титул, так что сезон был противоречивым.

Когда ты только приходишь в тур, ты рад просто быть здесь. А потом наступает период, когда ты думаешь: «Ладно, смогу ли я удержаться в топ-100? Смогу ли еще продвинуться?» Я в сотне уже пять лет, с 2020-го. Но чтобы попадать в посев, быть в топ-20, нужно хорошо выступать на крупных турнирах. Поэтому одна из главных целей на этот год – дальше проходить на «Мастерсах», на «Шлемах».

Не знаю, как далеко продвинусь, но я постараюсь выигрывать каждый матч».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisChannel
logoМаркос Гирон
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Индиан-Уэллс (WTA). Киз сыграет с Мертенс, П. Кудерметова встретится с Картал, Шнайдер – с Бенчич, М. Андреева, Рыбакина, Чжэн, Пегула, Швентек вышли в 4-й круг
14310 минут назад
Индиан-Уэллс (ATP). Дрэйпер сыграет с Бруксби, Хачанов встретится с Шелтоном, Алькарас – с Шаповаловым, Медведев, Руне, Циципас вышли в 4-й круг
4920 минут назад
Швентек об успехе на медленном харде в Индиан-Уэллс: «Покрытие помогает, но игра им не ограничивается. Все равно нужно работать»
сегодня, 15:34
Шнайдер о тетради с мыслями о матчах: «Во время переходов это отвлекает тебя от самобичевания»
1сегодня, 14:36
Мирра Андреева о том, что Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер пришли на ее матч в Индиан-Уэллс: «Это дало мне больше мотивации»
4сегодня, 13:27
Синнер сравнялся с Настасе по количеству недель в статусе первой ракетки мира
7сегодня, 12:54
Циньвэнь Чжэн о реванше в матче с Сан: «Мне сложно переносить поражения, я всегда их запоминаю»
1сегодня, 12:16
Циципас о том, как изменился его настрой: «Каждый раз я хочу выходить на корт и быть гладиатором»
14сегодня, 11:48
Стефанос Циципас: «Когда я впервые поехал играть в теннис, меня больше радовала еда в самолете, чем сам турнир»
4сегодня, 10:39
Швентек о цитате «Ты проснулся не для того, чтобы быть обычным»: «Она написана на порожке моего первого Porsche, который я получила за победу в Штутгарте»
6сегодня, 10:02
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15