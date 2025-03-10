Котов сыграет с Фонсекой, Сафиуллин – с Юбенксом на старте «Челленджера» в Финиксе
Прошла жеребьевка «Челленджера 175» в Финиксе, который пройдет на этой неделе.
Посев возглавил 36-я ракетка мира Нуну Боржес – он во втором круге сыграет с Джейкобом Фернли или Джеймсом Даквортом.
Флавио Коболли (2) стартует матчем против Элиотта Спиццири (WC) или квалифаера.
Роман Сафиуллин (7) поборется с Кристофером Юбенксом, Павел Котов – с Жоао Фонсекой.
Александр Бублик начнет выступление матчем с Александром Вукичем (5).
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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