Руне после матча с Эмбером: «Психологическая устойчивость помогла мне победить. Очень доволен тем, как прогрессирую в этом аспекте»
Хольгер Руне высказался о победе над Юго Эмбером в третьем круге в Индиан-Уэллс.
Он обыграл француза 5:7, 6:4, 7:5.
«Это очень важная победа. Сегодня ничего не давалось легко, были проблемы с ритмом, но я искал решения. Психологическая устойчивость помогла мне победить. Я очень доволен тем, как прогрессирую в этом аспекте», – сказал датчанин в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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