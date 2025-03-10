Руне после матча с Эмбером: «Психологическая устойчивость помогла мне победить. Очень доволен тем, как прогрессирую в этом аспекте»

Хольгер Руне высказался о победе над Юго Эмбером в третьем круге в Индиан-Уэллс.

Он обыграл француза 5:7, 6:4, 7:5.

«Это очень важная победа. Сегодня ничего не давалось легко, были проблемы с ритмом, но я искал решения. Психологическая устойчивость помогла мне победить. Я очень доволен тем, как прогрессирую в этом аспекте», – сказал датчанин в интервью на корте.