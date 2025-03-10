Мирра Андреева сыграет с Рыбакиной в 1/8 финала в Индиан-Уэллс

Мирра Андреева вышла на Елену Рыбакину в Индиан-Уэллс.

17-летняя россиянка обыграла Клару Таусон – 6:3, 6:0 – и впервые пробилась в 1/8 финала на этом турнире.

После встречи с Таусон, которую Андреева ранее обыграла в финале в Дубае, россиянка сыграет с Еленой Рыбакиной, которую на том турнире прошла в полуфинале.

В целом в личке с Рыбакиной у нее 1:1.