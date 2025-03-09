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Пол о турнире в Индиан-Уэллс: «Тут все так, что лучше и не может быть. Тут вообще нет никаких проблем»

Томми Пол прокомментировал условия в Индиан-Уэллс после выхода в четвертый круг.

Американец обыграл Кэмерона Норри со счетом 6:3, 7:5.

– Вы очень хорошо сражались. Вы сильно изменились как игрок с вашего последней встречи (на «Уимблдоне» в 2022-м – Спортс’‘). В чем именно вы прибавили за последние несколько лет?

– Думаю, я стал сильнее ментально. Я добавил несколько вещей в свой теннис, стал лучше играть играть у сетки, чаще выполнять резаные удары.

Сегодня все свелось к борьбе.

– Что на этом турнире нравится вам больше всего?

– Мне нравятся корты, нравятся болельщики. Тут все так, что лучше и не может быть. Тут вообще нет никаких проблем. Здесь всегда интересно играть, – рассказал Пол во время интервью на корте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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