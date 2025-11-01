  • Спортс
1

Зверев после победы над Медведевым в Париже: «Даниил – мой криптонит, я не люблю с ним играть»

Александр Зверев прокомментировал победу в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.

Он победил Даниила Медведева со счетом 2:6, 6:3, 7:6(5), отыграв два матчбола в решающем сете. Зверев обыграл россиянина впервые за пять матчей.

«Больше всего я доволен тем, как отыграл матчболы – тем, что продолжал действовать смело и в ключевые моменты сам выиграл матч. В начале я чувствовал, что играю хорошо, но с тактической точки зрения – очень глупо. Я чувствовал удары, понимал, что могу перевернуть игру, потому что мяч ложился отлично, но, повторюсь, играл очень глупо. Затем я немного изменил тактику и сделал брейк.

Даниил – мой криптонит, я не люблю с ним играть (смеется). Последние пару лет он меня постоянно обыгрывал. Поэтому я очень доволен победой. С Янником [Синнером] у нас был фантастический матч в прошлое воскресенье, я рад снова с ним встретиться. Надеюсь, получится отличный поединок», – сказал Зверев в интервью на корте.

Сегодня Зверев встретится с Синнером в полуфинале «Мастерса». На прошлой неделе он проиграл итальянцу титульный матч на пятисотнике в Вене – 6:3, 3:6, 5:7.

Эх, Медведев проиграл веселую зарубу Звереву. Упустил 2 матчбола

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
