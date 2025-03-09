Эмбер о том, что нанял шеф-повара: «В США сложно нормально питаться – в ресторанах могут подать пластиковые салаты, и у меня постоянно болит живот»

Юго Эмбер рассказал, зачем взял в команду шеф-повара.

«У меня появился шеф-повар! Да, пробую новое (смеется).

Вообще, США – страна, в которой я чувствую себя хуже всего, мне там некомфортно. На турнирах всегда шумно, играет громкая музыка. Но главное – мне сложно нормально питаться. Я говорю именно о качестве еды. В ресторанах, например, могут подать пластиковые салаты, и у меня постоянно болит живот. Я очень чувствителен к этому, слежу за питанием. К тому же у меня непереносимость глютена – я могу есть его в небольших количествах, но если не следить за этим, начинаются боли.

Я спросил у нутрициолога, что можно сделать еще, потому что мы уже перепробовали многое в прошлом году. Она сказала, что знает шеф-повара, который, как и она, работал в ПСЖ, и предложила пригласить его на два турнира в марте, чтобы он готовил для меня. Он составляет меню вместе с ней, сам закупает продукты и готовит. Если у меня матч или тренировка, я могу взять еду с собой и разогреть ее на месте.

Еще в этот раз я живу не в отеле – мы арендовали дом. Раньше я здесь никогда хорошо не играл, но сейчас уже чувствую себя лучше: у меня есть личное пространство, я меньше времени провожу на турнире, мне не нужно каждый день искать ресторан. Все это помогает экономить энергию. Теперь я спокойно восстанавливаюсь дома, пока шеф-повар готовит, и отлично питаюсь».

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Эмбер вышел в третий круг, где встретится с Хольгером Руне.