  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Эмбер о том, что нанял шеф-повара: «В США сложно нормально питаться – в ресторанах могут подать пластиковые салаты, и у меня постоянно болит живот»
1

Эмбер о том, что нанял шеф-повара: «В США сложно нормально питаться – в ресторанах могут подать пластиковые салаты, и у меня постоянно болит живот»

Юго Эмбер рассказал, зачем взял в команду шеф-повара.

«У меня появился шеф-повар! Да, пробую новое (смеется).

Вообще, США – страна, в которой я чувствую себя хуже всего, мне там некомфортно. На турнирах всегда шумно, играет громкая музыка. Но главное – мне сложно нормально питаться. Я говорю именно о качестве еды. В ресторанах, например, могут подать пластиковые салаты, и у меня постоянно болит живот. Я очень чувствителен к этому, слежу за питанием. К тому же у меня непереносимость глютена – я могу есть его в небольших количествах, но если не следить за этим, начинаются боли.

Я спросил у нутрициолога, что можно сделать еще, потому что мы уже перепробовали многое в прошлом году. Она сказала, что знает шеф-повара, который, как и она, работал в ПСЖ, и предложила пригласить его на два турнира в марте, чтобы он готовил для меня. Он составляет меню вместе с ней, сам закупает продукты и готовит. Если у меня матч или тренировка, я могу взять еду с собой и разогреть ее на месте.

Еще в этот раз я живу не в отеле – мы арендовали дом. Раньше я здесь никогда хорошо не играл, но сейчас уже чувствую себя лучше: у меня есть личное пространство, я меньше времени провожу на турнире, мне не нужно каждый день искать ресторан. Все это помогает экономить энергию. Теперь я спокойно восстанавливаюсь дома, пока шеф-повар готовит, и отлично питаюсь».

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Эмбер вышел в третий круг, где встретится с Хольгером Руне.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: L’Équipe
logoATP
logoЮго Эмбер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Полина Кудерметова об улучшении результатов: «Тренер привел мне голову в порядок. Раньше мысли очень сильно перебарывали и я постоянно проигрывала»
1сегодня, 14:41
Бен Шелтон: «Каждую неделю условия разные, надо адаптироваться. Все великие могут это делать»
сегодня, 13:20
Бенчич о скорости возвращения в тур после декрета: «Я удивлена. Я не пыталась на себя давить, ставить сроки – хотела просто наслаждаться»
сегодня, 12:41
Гауфф о 21 двойной и 74 невынужденных ошибках: «Мне надо было быть агрессивнее. И я работаю, чтобы исправить некоторые вещи на подаче»
1сегодня, 11:50
Тэйлор Фриц: «Самый сложный удар справа – у Рублева и Федерера, слева – у Синнера и Зверева»
10сегодня, 11:04
Джокович после поражения во 2-м круге в Индиан-Уэллс: «Последние пару лет мне сложно играть на уровне, на котором я хочу играть»
59сегодня, 10:00
Карлос Алькарас: «Даже при учете, что Синнер не играет, сейчас очень сложно снова стать №1»
10сегодня, 08:54
Ван де Зандшульп о победе над Джоковичем: «Мне помогла победа над Алькарасом на US Open – после нее я понял, что могу обыгрывать тех, кто рулит в туре»
4сегодня, 07:55
Наварро отыграла у Кырсти 2 матчбола и вышла в третий круг в Индиан-Уэллс
1сегодня, 07:10
38-летний Монфис стал третьим в списке самых возрастных игроков, вышедших в третий круг «Мастерса»
4сегодня, 06:56
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15