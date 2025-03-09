Джокович о поражении в Индиан-Уэллс: «Я сожалею о показанном уровне»
Новак Джокович прокомментировал поражение от Ботика ван де Зандшульпа.
Во втором круге в Индиан-Уэллс серб проиграл 2:6, 6:3, 1:6. На пресс-конференции его спросили, были ли у него физические проблемы.
«Всегда что-то происходит, но я не хочу об этом говорить. Конечно, плохому выступлению нет оправданий. Не очень приятно показывать такой теннис, но поздравляю соперника. У меня просто был плохой день.
Я сожалею о показанном уровне – с учетом того, как я тренировался в последние дни.
Если честно, разница между центральным и другими кортами огромная. На центральном корте мяч отскакивает выше, чем на некоторых грунтовых. У меня с этим были большие проблемы.
Я не мог поймать ритм», – сказал Джокович на пресс-конференции.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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