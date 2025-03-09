Гауфф выиграла матч, в котором сделала 21 двойную ошибку и 74 невынужденных
Коко Гауфф прервала серию из трех поражений.
Во втором круге в Индиан-Уэллс она обыграла Моюку Учиджиму – 6:4, 3:6, 7:6(4).
При этом по ходу матча американка выполнила 21 двойную ошибку и 74 невынужденных.
Дальше американка встретится с прошлогодней финалисткой Марией Саккари.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости