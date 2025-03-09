Гауфф выиграла матч, в котором сделала 21 двойную ошибку и 74 невынужденных

Коко Гауфф прервала серию из трех поражений.

Во втором круге в Индиан-Уэллс она обыграла Моюку Учиджиму – 6:4, 3:6, 7:6(4).

При этом по ходу матча американка выполнила 21 двойную ошибку и 74 невынужденных.

Дальше американка встретится с прошлогодней финалисткой Марией Саккари.