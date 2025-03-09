Касаткина отыграла сет и брейк в первом матче в Индиан-Уэллс
Дарья Касаткина вышла в третий круг в Индиан-Уэллс.
Она обыграла Софию Кенин – 3:6, 7:5, 6:4. Во втором сете россиянка дважды уступала с брейком, но оба раза сразу же отыгрывалась.
Касаткина девятый раз играет в Индиан-Уэллс и седьмой раз вышла в третий круг. Там она встретится с Людмилой Самсоновой.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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