Касаткина отыграла сет и брейк в первом матче в Индиан-Уэллс

Дарья Касаткина вышла в третий круг в Индиан-Уэллс.

Она обыграла Софию Кенин – 3:6, 7:5, 6:4. Во втором сете россиянка дважды уступала с брейком, но оба раза сразу же отыгрывалась.

Касаткина девятый раз играет в Индиан-Уэллс и седьмой раз вышла в третий круг. Там она встретится с Людмилой Самсоновой.