Джокович впервые с 2018-го проиграл три матча подряд

Новак Джокович вылетел во втором раунде в Индиан-Уэллс.

Он проиграл Ботику ван де Зандшульпу – 2:6, 6:3, 1:6.

Для Джоковича это третье поражение подряд. Ранее он проиграл в полуфинале Australian Open и в первом матче в Дубае.

Последний раз подобная серия у него случалась в 2018-м, когда он проиграл на Australian Open, а потом в первом же матче в Индиан-Уэллс и Майами.