Джокович впервые с 2018-го проиграл три матча подряд
Новак Джокович вылетел во втором раунде в Индиан-Уэллс.
Он проиграл Ботику ван де Зандшульпу – 2:6, 6:3, 1:6.
Для Джоковича это третье поражение подряд. Ранее он проиграл в полуфинале Australian Open и в первом матче в Дубае.
Последний раз подобная серия у него случалась в 2018-м, когда он проиграл на Australian Open, а потом в первом же матче в Индиан-Уэллс и Майами.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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