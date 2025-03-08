Стивенс выложила фото в ортезе: «Снова небольшая неприятность с ногой»
Слоун Стивенс выложила фото с ортезом на правой ноге.
Ранее она снялась с турнира в Индиан-Уэллс.
«У меня снова небольшая неприятность с ногой 💔 Когда проблемы возвращаются, это всегда нелегко – и физически, и эмоционально, – но я верю, что Вселенная подскажет мне верный путь. Я по-прежнему благодарна за каждый день 🙏🏾. Сделаю все возможное, чтобы вернуться на корт в ближайшее время! Спасибо за любовь и поддержку, я вас очень люблю ❤️», – написала Стивенс.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @SloaneStephens
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