Тьен не пожал руку сопернику и судье после вылета в первом круге в Индиан-Уэллс

Лернер Тьен отказался от рукопожатий после первого круга в Индиан-Уэллс.

Американец проиграл Мариано Навоне – 5:7, 4:6. После этого он не пожал руку сопернику и судье.

Тьен сказал арбитру и Навоне, что плохо себя чувствует.