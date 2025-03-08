Тьен не пожал руку сопернику и судье после вылета в первом круге в Индиан-Уэллс
Лернер Тьен отказался от рукопожатий после первого круга в Индиан-Уэллс.
Американец проиграл Мариано Навоне – 5:7, 4:6. После этого он не пожал руку сопернику и судье.
Тьен сказал арбитру и Навоне, что плохо себя чувствует.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @the2ndserve
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