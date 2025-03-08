Елена Рыбакина: «Я люблю повеселиться. Мне нравится кататься на американских горках»
Елене Рыбакиной нравится кататься на американских горках.
– На корте вы один из самых спокойных игроков. Какие у вас хобби за пределами корта?
– Я люблю повеселиться. Если у меня есть время, мне нравится кататься на американских горках. Мне нравится адреналин. Но в целом я довольно спокойна и за пределами корта, – сказала Рыбакина в интервью на корте.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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