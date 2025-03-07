Рублев и Хачанов получили wild card на парный «Мастерс» в Индиан-Уэллс
Андрей Рублев и Карен Хачанов сыграют в паре на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
Россияне получили wild card. Их соперниками по первому кругу станут Лернер Тьен и Маркос Гирон.
На турнире выступят и другие одиночники, например Джек Дрэйпер и Томаш Махач, Маттео Берреттини и Лоренцо Сонего, Артур Фис и Юго Эмбер, Джованни Мпетши Перрикар и Педро Мартинес, Александр Зверев и Марсело Мело.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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