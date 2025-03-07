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Стефанос Циципас: «Всегда ходите с рюкзаком. Люди решат, что у вас есть цель»

Стефанос Циципас считает, что стоит всегда носить с собой рюкзак.

«Лайфхак: всегда ходите с рюкзаком. Люди решат, что у вас есть цель», – твитнул Циципас.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @steftsitsipas
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