Жоао Фонсека: «Уходя с тренировки, встретил Джоковича. Он поздравил меня с победой. Суперкруто, что он со мной заговорил»

Жоао Фонсека поделился впечатлениями от выступлений в ATP-туре.

– Конечно, это здорово. Все в новинку. Я здесь впервые. Мой второй год в профессионалах. Я попадаю на лучшие турниры. Я вижу разные турниры и топ-игроков.

Сегодня встретил Новака, Карлоса. Видеть этих парней – это суперкруто. Все суперкруто.

Иногда чувствуешь давление, но это нормально. Когда люди о тебе говорят, конечно, будет давление. «Жоао нужно победить в этом матче, потому что он хочет выиграть какой-нибудь турнир».

Это придет, и нужно быть готовым. Просто нужно сосредоточиться на том, что ты должен делать, и выигрывать матчи, а еще вместе с командой сосредоточиться на подготовке.

– Вы как-то сказали, что несколько лет назад просили автографы. Чьи у вас есть? И где вы их брали? Что Карлос и Новак сказали вам сегодня, когда вы их встретили?

– Автографы я брал в основном на турнире в Рио: это мой родной город, и я приходил каждый год. У меня есть автограф Рафы, когда он выиграл турнир лет 10 назад (в 2014-м – Спортс’’). Есть автографы Беллуччи, Муньяра. Много автографов разных игроков.

Я встретил Карлоса перед своим матчем и спросил по-испански: «Привет, как дела?» Просто пересеклись.

А Новака я встретил, когда уходил с корта, на котором тренировался после матча, а он как раз пришел. Он спросил, выиграл ли я. Я сказал, что выиграл. Тогда он меня поздравил. Суперкруто, что он со мной заговорил (смеется) .