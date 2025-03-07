Кириос о травме: «В теннисе не было ни одного случая, чтобы человек переносил такую операцию на запястье и после этого пытался играть»

Ник Кириос рассказал о травме запястья, из-за которой снялся с Индиан-Уэллс.

Австралиец не доиграл первый круг против Ботика ван де Зандшульпа .

«В теннисе не было ни одного случая, чтобы человек переносил такую операцию на запястье и после этого пытался играть. Были примеры возвращения после операций, но там все было не так плохо, как у меня.

Было бы здорово, если бы я мог с кем-нибудь посоветоваться. Но нам приходится экспериментировать. Мне говорили, что я, возможно, вообще не могу играть в теннис. Но я могу бороться.

Я не знаю, в каком состоянии буду завтра. Сейчас болит довольно сильно. Посмотрим», – сказал Кириос на пресс-конференции.