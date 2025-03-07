Кириос заплакал, когда снимался с турнира в Индиан-Уэллс

Ник Кириос из-за травмы не доиграл первый круг в Индиан-Уэллс.

При счете 6:7(7), 0:3 австралиец отказался от продолжения борьбы с Ботиком ван де Зандшульпом из-за острых болей в правом запястье.

После консультации с врачом и отказа Кириос заплакал.