Кириос заплакал, когда снимался с турнира в Индиан-Уэллс
Ник Кириос из-за травмы не доиграл первый круг в Индиан-Уэллс.
При счете 6:7(7), 0:3 австралиец отказался от продолжения борьбы с Ботиком ван де Зандшульпом из-за острых болей в правом запястье.
После консультации с врачом и отказа Кириос заплакал.
Опубликовал: Павел Ниткин
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