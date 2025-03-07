Мирра Андреева и Шнайдер проиграли в первом круге в Индиан-Уэллс в паре
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вылетели с турнира в Индиан-Уэллс.
В первом круге они проиграли Беатрис Хаддад Майе и Лауре Зигемунд – 6:7(4), 6:3, 4-10.
Это первый случай, когда Андреева и Шнайдер проиграли в первом круге на турнире WTA.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости