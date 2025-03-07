Мирра Андреева и Шнайдер проиграли в первом круге в Индиан-Уэллс в паре

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вылетели с турнира в Индиан-Уэллс.

В первом круге они проиграли Беатрис Хаддад Майе и Лауре Зигемунд – 6:7(4), 6:3, 4-10.

Это первый случай, когда Андреева и Шнайдер проиграли в первом круге на турнире WTA.