Тэйлор Фриц: «Сейчас турниры становятся развлечением даже для тех, кто ничего не понимает в теннисе»

Тэйлор Фриц рассказал, как турниры привлекают новых болельщиков.

– Думаю, у молодого поколения есть специфическое представление о теннисе как о правильном загородном клубе. Можно ли это поменять? Потому что вы все молодые и современные, это уже совсем другая атмосфера.

– Да, думаю, спорт должен развиваться и уже это делает. Надо привлекать молодую аудиторию. Думаю, сейчас турниры становятся развлечением даже для тех, кто ничего не понимает в теннисе.

Я думаю, что, например, Australian Open отлично справляется с этой задачей. Люди приходят туда, чтобы просто хорошо провести время, и это не обязательно связано с теннисом. Вы смотрите теннис, но есть миллион вещей, которыми можно заняться, пока вы там.

Мне кажется, это больше похоже на светское мероприятие. Они очень полезны для молодых болельщиков, чтобы они поняли, как весело можно провести время на турнирах и насколько это интересно. Да и смотреть теннис вживую – это тоже совсем другое. Я думаю, так можно начать ценить его больше, – сказал Фриц на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.