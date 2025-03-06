Фриц о Рыбакиной: «Ищу напарницу на US Open, а она сказала, что хочет»
Тэйлор Фриц хочет сыграть с Еленой Рыбакиной в миксте на US Open.
Перед турниром в Индиан-Уэллс они выиграли турнир микстов. А US Open в этом году пройдет в новом формате.
«Она очень здорово играла. Делала все, что я считаю необходимым в партнерше по миксту. Мы с ней хорошо друг другу подходим.
Я попросил ее со мной сыграть, потому что ищу напарницу на US Open, а она сказала, что хочет. Ей просто нужно поговорить с командой. Надеюсь, ей разрешат (улыбается)», – сказал Фриц на пресс-конференции.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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