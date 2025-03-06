Осака о поражении от Осорио: «Вау, мне так жаль всех, кто это смотрел»

Наоми Осака назвала матч в Индан-Уэллс худшим в жизни.

В первом круге экс-первая ракетка мира и четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» проиграла Камиле Осорио – 4:6, 4:6.

«Худший матч, который я когда-либо проводила. Вау, мне так жаль всех, кто это смотрел», – написала японка в соцсетях.