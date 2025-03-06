Сафиуллин впервые в сезоне выиграл в основной сетке

Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Он обыграл Рейлли Опелку – 7:5, 6:4. В первом сете россиянин отыгрался с 2:5.

Для Сафиуллина это первая в сезоне победа в основной сетке уровня ATP. До этого у него было два выигранных матча в квалификации в Дубае и пять поражений.

Дальше он сыграет с Лоренцо Музетти.