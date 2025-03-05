Пол, Тиафу и Нисикори заявились на турнир в Хьюстоне на первой неделе грунтового сезона
Стала известна заявка турнира ATP 250 в Хьюстоне, который стартует 31 марта.
Посев должен возглавить Томми Пол – он единственный игрок топ-15 в заявке.
Также на турнир заявились прошлогодний финалист Фрэнсис Тиафу (17), Алекс Микельсен (32), Лернер Тьен (68) и Кеи Нисикори (76).
Рейлли Опелка получил wild card от организаторов.
Полностью список здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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