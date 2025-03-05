Алькарас о том, что в Индиан-Уэллс поменяли покрытие: «Если честно, я не понял, зачем это сделали»

Карлос Алькарас прокомментировал смену покрытия в Индиан-Уэллс.

С этого года турнир проводится на новом покрытии – таком же, как на «Мастерсе» в Майами.

– Корт стал быстрее, да? Я не знаю. Если честно, я не понял, зачем это сделали. 25 лет было одно покрытие, а сейчас его поменяли. Не знаю почему.

Мне еще нужно на нем потренироваться. Но я считаю себя игроком, который хорошо адаптирует игру к разным покрытиям и условиям. Мне кажется, я могу показать отличную игру, даже если корт немного быстрее. Но пока я ничего не понял.

– Вы будете бороться за третий титул подряд на этом турнире. Если получится победить, вы станете только третьим теннисистом, которому это удавалось – после Роджера и Новака. Думаете ли вы об этом всем? Если да, то создает ли это какое-то давление?

– Я знаю, что этого добивались только двое за всю историю тенниса.

Так что я здесь, чтобы испытать это давление, если можно так выразиться. Я постараюсь об этом не думать, а просто наслаждаться. Потому что мне очень хорошо на этом турнире каждый раз, когда я сюда приезжаю – и на матчах, и на тренировках. Для меня здесь все складывается легко. Так что все мои мысли просто о том, как получить удовольствие от турнира. Я целый год ждал возможности сюда вернуться.

Так что я постараюсь об этом не думать – просто плыть по течению. Посмотрим, как сложится турнир. Но для меня было бы здорово повторить это достижение, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Медведев ненавидел корты в Индиан-Уэллс – и их поменяли. Какими они стали?