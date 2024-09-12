Почему Арина Соболенко такая мощная и бьет сильнее мужчин?

Когда слышишь имя Арины Соболенко , первая ассоциация – мощь. Особенно с учетом того, что на каждом «Большом шлеме» появляется статистика: средняя скорость ее удара справа выше, чем у мужчин. На US Open в этом году она стабильно разгоняла мяч до 129 км/ч – быстрее, например, Янника Синнера.

Понятно, что у мужчин немного другие удары – с более сильным вращением, которое даже на чуть менее высоких скоростях делает их форхенды разрушительнее. Но это не отменяет факта, что Соболенко очень сильная.

Как она такой стала?

У Соболенко отличные природные данные – она могла бы стать тяжелоатлеткой

Арина всегда много работала над физической подготовкой. Еще в 2018-м она рассказывала: «Лет до 19 я много работала над фитнесом. Очень много. Бегала по два-три часа, много каталась на лыжах, велосипеде. Делала все, чтобы стать намного сильнее».

С 2018-го за физическую подготовку Соболенко отвечает американец Джейсон Стэйси. Раньше он работал с Дмитрием Турсуновым – именно Турсунов позвал его в команду белоруски.

С тех пор Стэйси стал самым долгослужащим тренером Соболенко и главным мемом ее команды – последний год на «Шлемах» она оставляет автограф у него на лысине, а на финал US Open американец вообще пришел с переводной татуировкой тигра на голове. У Соболенко такая же на предплечье.

Стэйси всегда говорил, что сразу же заметил силу и мощь Соболенко. Например, он рассказывал, как его впечатлили первые результаты работы над физической базой Арины: «За короткое время она стала огромной – организму все это очень нравилось. Плечи, трапеции, спина – все обросло горой мышц. Хотя мы делали совсем чуть-чуть. Но организм кайфовал. Если бы она захотела стать тяжелоатлеткой, то добилась бы успеха».

При этом Стэйси подчеркивал, что не давал и не дает Соболенко классические тяжелоатлетические упражнения – рывок, толчок, становую тягу, присед. Потому что на обучение этим движениям нужно потратить много времени, которое можно потратить продуктивнее.

Сама Арина тоже подчеркивала важность сильной базы – пресс, спина, ягодицы: «Нужны сильные мышцы, чтобы они тебя защищали».

Сейчас Соболенко почти не качается – больше работает над выносливостью

Про сильную базу белоруска говорила в этом году во время «Ролан Гаррос» – и сразу же добавила: «Эти мышцы должны быть сильными, чтобы ты могла много бегать и не травмироваться от одного бега. <…> Сейчас мы больше работаем над выносливостью.

Перед и после каждой тренировки мы работаем с мышцами кора, а когда у меня есть несколько свободных недель, я много занимаюсь выносливостью».

В другом интервью она говорила: «Мы готовим меня к длинным розыгрышам. Я много двигаюсь, много бью, стараюсь быть готовой к таким разменам – потому что все стремятся меня двигать. Все понимают, что могут меня обыграть, только если заставят двигаться. Я стараюсь к этому подготовиться».

Стэйси в конце прошлого года подтвердил: «Сейчас мы почти не работаем с тяжелым весом. А если работаем, то это микродозы – пара подходов сразу после матча или тренировки». Основная работа ведется с собственным весом.

Такой подход он объясняет тем, что в целом Соболенко не нужно становиться сильнее – нужно только поддерживать тот уровень, который есть сейчас. А для этого достаточно пары силовых подходов – но каждый день.

Но чтобы мощь работала, нужна скорость и выносливость, нужно качественное движение – и это главное, в чем в последние годы прибавила Соболенко.

Для Соболенко важнее всего не мощь – а умение ею управлять

Стэйси так описывал первые впечатления от работы с Ариной: «У нее практически не было понимания своего тела и контроля над ним. Она никогда не отрабатывала движения. Она умела сильно бить – но на этом в принципе все».

Поэтому его основная задача – научить Соболенко двигаться более эффективно. Он объяснял: «Она делала двойную работу, но получала с этого половинный выхлоп. Сейчас она прикладывает в два раза меньше усилий и получает в два раза больше результата».

Если вдаваться в детали, то Стэйси выделял следующее: «Мы взяли несколько основных движений, свойственных ее теннису, и разложили их на компоненты, чтобы выделить слабые места. Мы повышаем подвижность голеностопов, учим загружать мышцы, лучше опускаться в низкие позиции. Мы хотим, чтобы она лучше контролировала свое тело».

Сам Стэйси занимается джиу-джитсу и в теннисной работе активно использует опыт боевых искусств. Особенно полезно это было на первых порах работы с Соболенко, когда он немного модифицировал упражнения для работы ног, цель которых – пройти оборону и захватить тело. Потому что суть такая же – рывок в одну сторону, возврат, рывок в другую сторону.

«Но она не очень хорошо останавливалась. Это хорошее упражнение – оно поднимает пульс, заставляет ноги гореть. Но для меня важнее всего было увидеть, как быстро она совершает рывок и торможение под разными углами, в разных положениях», – рассказывал американец.

В целом умение быстро затормозить он считает одним из главных навыков: «Тело позволит разогнаться только до скорости, которую ты можешь контролировать. Если ты не можешь контролировать движение, тело не позволит разогнаться быстрее. И чтобы сделать спортсмена быстрее, нужно научить его быстрее тормозить. Если спортсмен умеет контролировать торможение и быстрее восстанавливать позицию, то он станет быстрее даже без повышения скоростных качество. Он просто будет готов раньше соперника».

Соболенко укрепляет мышцы, необходимые для конкретных теннисных движений

Стэйси не раз подчеркивал – он стремится подготовить тело Соболенко ко всевозможным положениям, в которых оно может оказаться на корте:

«Я давал ей много разных движений, чтобы пополнить ее библиотеку и развить понимание, способность контролировать тело в необычных положениях. Ведь редко бывает, что ты пробиваешь совершенно одинаковый форхенд. Слишком много переменных – удар соперника, покрытие, погода, температура, твоя реакция, твой темп. Все всегда меняется.

И когда спортсмен повышает навык управления телом в разных ситуациях – а не только прокачивает силу, – то это лучше переносится на корт. И человек уже не промахивается, когда его выбивают широким ударом, а начинает стабильно попадать. А потом он уже так контролирует тело, что не просто попадает, а может и лучше восстановить позицию.

Теперь он выглядит быстрее, тащит больше мячей и давит на соперника – потому что быстрее восстанавливают позицию».

Американец рассказывал, что работа над контролем движений происходит в плотном сотрудничестве с теннисным тренером Соболенко Антоном Дубровым:

«Я спрашиваю, над чем они работают. Они показывают – и я могу оценить слабые места: где-то бедро недорабатывает, где-то она теряет осанку, где-то делает слишком много шагов.

Антон говорит, что не работает с теннисной точки зрения – и я сразу придумываю упражнение. И мы можем поделать пару повторений моего упражнения – а потом они снова работают над теннисом. И мы так ее перекидываем друг другу, чтобы она прочувствовала движение, активацию».

В процессе разбора движения они его замедляют, чтобы в очень медленном формате увидеть слабые места – где не хватает силы, не хватает координации. И потом разными упражнениями отрабатывают все до мелочей. «Если разложить все движение от A до Z, то мы видим, что, например, с D проблемы. Мы их отрабатываем и потом запускаем все движение целиком. Видим, что с K проблемы – то же самое. И так прорабатываем все проблемные точки, чтобы движение было четким», – объяснял Стэйси.

Вероятно, такой опыт работы с командой помог Соболенко, когда в 2022-м у нее развалилась подача – и она десятками выдавала двойные ошибки. Чтобы решить эту проблему, она пригласила специалиста по биомеханике, с которым точно так же раскладывала сложное движение подачи на мелкие элементы, находила то, что ломает всю цепочку, и в итоге это исправила.

Со Стэйси работали даже над дыханием – чтобы избавиться от физических и ментальных проблем

Еще на первых порах Стэйси выяснил, что Соболенко неправильно дышит: «Очень тяжело, ртом, в горле. Поэтому у нее возникали проблемы с плечом и шеей.

Я научил ее механике дыхание, мы укрепили дыхательные мышцы. И это помогает ей контролировать ситуацию, когда нужно замедлить пульс, навести порядок в голове, лучше сосредоточиться на моменте. И это породило спокойную яростность, которая у нее сейчас есть».

Арина не раз говорила, что умение успокоиться – главный элемент ее психологического прогресса: «Вместо того, чтобы накручивать обороты, я на себя не давлю. Каким бы важным ни был розыгрыш – это просто розыгрыш. И мне нужно просто делать то, что я делала весь матч.

Я теперь умею лучше сосредотачиваться на себе. И в важные моменты просто бью в более крупные мишени – все равно агрессивно, все равно сильно, но мишень больше».

А еще Соболенко много тянется

Это тоже часть работы над контролем, над управлением собственным телом. Поэтому Арина почти может сесть на шпагат.

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Если подводить итоги, то в мощи Соболенко самое главное не сама по себе мощь, а все, что ее обрамляет: подвижность, гибкость и умение применять эту мощь в любых позициях на корте. Потому что сильный удар ничего не стоит, если ты попадаешь его один раз из пяти и при этом постоянно теряешь позицию.

И именно работа над этими тремя факторами – основная причина ее прорыва в последние пару лет. Именно эти качества делают ее лучшей теннисисткой мира на «Больших шлемах» .

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Фото: Gettyimages.ru /Al Bello, Matthew Stockman, Clive Brunskill; instagram.com/arynasabalenka