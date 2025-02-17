Синнер обошел Алькараса по количеству недель в качестве №1
Янник Синнер проводит 37-ю неделю первой строчке рейтинга.
23-летний итальянец обошел по этому показателю Карлоса Алькараса и вышел на единоличное 16-е место в истории.
На 15-м месте идет Илие Настасе с 40 неделями, на 14-м – Энди Маррей с 41, на 13-м – Густаво Куэртен с 43. Рекорд принадлежит Новаку Джоковичу, который был первой ракеткой мира 428 недель.
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @SuperTennisTv
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