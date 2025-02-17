Синнер обошел Алькараса по количеству недель в качестве №1

Янник Синнер проводит 37-ю неделю первой строчке рейтинга.

23-летний итальянец обошел по этому показателю Карлоса Алькараса и вышел на единоличное 16-е место в истории.

На 15-м месте идет Илие Настасе с 40 неделями, на 14-м – Энди Маррей с 41, на 13-м – Густаво Куэртен с 43. Рекорд принадлежит Новаку Джоковичу , который был первой ракеткой мира 428 недель.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог