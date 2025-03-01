Алькарас о травме предплечья, которая была у него в 2024-м: «Я не знал, смогу ли вообще бить справа, выполнять удары так, как я это делал»
«Худший момент, связанный с теннисом – травма предплечья в 2024-м. Я получил ее на грунте в апреле. Мне пришлось пропустить несколько турниров, которые я очень хотел сыграть. Особенно те, что были в Испании.
У меня было очень много сомнений о том, когда я снова почувствую себя хорошо, смогу ли бить по мячу так, как привык, потому что это все меня напрягало. Недели шли, врачи говорили, что через две недели я уже смогу отлично играть.
Две недели прошли, но рука все еще беспокоила, болела, поэтому я начинал сомневаться, потому что я не знал, когда вернусь. И я не знал, смогу ли вообще бить справа, выполнять удары так, как я это делал. А впереди были очень важные турниры».
Напомним, в прошлом сезоне испанец травмировал правое предплечье на тренировке перед «Мастерсом» в Монте-Карло. Он снялся с него, а также пропустил турниры в Риме и Барселоне.
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