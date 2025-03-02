Остин (WTA). Пегула и Кесслер вышли в финал

Джессика Пегула победила Айлу Томлянович за выход в финал в Остине.

Сетка турнира здесь. ATX Open Остин, США 24 февраля – 2 марта 2025 WTA 250 Призовой фонд – 275 094 долларов Открытые корты, хард Полуфинал