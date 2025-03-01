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Бенчич, Стивенс, Опелка, Басаваредди получили wild card в Индиан-Уэллс

Стали известны обладатели wild card на турнир в Индиан-Уэллс.

У женщин в основную сетку попали Белинда Бенчич, Слоун Стивенс, Робин Монтгомери, Алисия Паркс, Бернарда ПераИва Йович и Кэролайн Доулхайд.

У мужчин ими стали Рейлли Опелка, Нишеш Басаваредди и Тристан Буайе. Лернер Тьен, которому также предоставили wild card, поднялся в рейтинге, поэтому у мужчин освободилось одно место – его занял Маккензи Макдональд.

Напомним, ранее стало известно, что wild card получили Петра Квитова и Жоао Фонсека. Винус Уильямс от него отказалась.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт турнира в Индиан-Уэллс
logoБелинда Бенчич
logoБернарда Пера
logoСлоун Стивенс
logoРобин Монтгомери
logoРейлли Опелка
Ива Йович
logoЛернер Тьен
logoПетра Квитова
logoЖоао Фонсека
logoНишеш Басаваредди
logoАлисия Паркс
logoBNP Paribas Open
logoВинус Уильямс
logoATP
logoWTA
Тристан Буайе
logoМаккензи Макдональд
logoКэролайн Доулхайд
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