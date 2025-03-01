Бенчич, Стивенс, Опелка, Басаваредди получили wild card в Индиан-Уэллс
Стали известны обладатели wild card на турнир в Индиан-Уэллс.
У женщин в основную сетку попали Белинда Бенчич, Слоун Стивенс, Робин Монтгомери, Алисия Паркс, Бернарда Пера, Ива Йович и Кэролайн Доулхайд.
У мужчин ими стали Рейлли Опелка, Нишеш Басаваредди и Тристан Буайе. Лернер Тьен, которому также предоставили wild card, поднялся в рейтинге, поэтому у мужчин освободилось одно место – его занял Маккензи Макдональд.
Напомним, ранее стало известно, что wild card получили Петра Квитова и Жоао Фонсека. Винус Уильямс от него отказалась.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт турнира в Индиан-Уэллс
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