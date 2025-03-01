Бенчич, Стивенс, Опелка, Басаваредди получили wild card в Индиан-Уэллс

Стали известны обладатели wild card на турнир в Индиан-Уэллс.

У женщин в основную сетку попали Белинда Бенчич , Слоун Стивенс , Робин Монтгомери , Алисия Паркс , Бернарда Пера , Ива Йович и Кэролайн Доулхайд .

У мужчин ими стали Рейлли Опелка , Нишеш Басаваредди и Тристан Буайе . Лернер Тьен , которому также предоставили wild card, поднялся в рейтинге, поэтому у мужчин освободилось одно место – его занял Маккензи Макдональд .

Напомним, ранее стало известно, что wild card получили Петра Квитова и Жоао Фонсека . Винус Уильямс от него отказалась.