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Остин (WTA). Блинкова проиграла Пегуле, Томлянович вышла в 1/2 финала

Анна Блинкова проиграла Джессике Пегуле в четвертьфинале в Остине.

Сетка турнира здесь.

ATX Open

Остин, США

24 февраля – 2 марта 2025

WTA 250

Призовой фонд – 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
ATX Open
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