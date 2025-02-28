Медведев о том, каким был в школе: «Меня не считали хулиганом, но я любил быть с хулиганами»
Даниил Медведев рассказал, каким он был в школе.
«Я был парнем в тени. Учителя не считали меня хулиганом, но я любил быть с хулиганами. Мне помогали умные ребята, которые хорошо учились, но еще я хорошо общался с хулиганами.
Я всегда был где-то посерединке, в тени. Всегда получал хорошие оценки. Очень любил школу».
Также о школьном опыте рассказал Андрей Рублев:
«Я был очень дружелюбным. У меня были отличные отношения со всеми одноклассниками – и мальчиками, и девочками.
Я постоянно делал глупости, не слушал учителя. Если мне было интересно, я старался учиться, но в основном развлекался. Играл с другими детьми, мы кидались чем-нибудь во время уроков, носились на переменах, кидались рюкзаками».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @atptour
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