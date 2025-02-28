Акапулько (ATP). Давидович-Фокина, Шаповалов, Накашима, Махач вышли в 1/2 финала
Денис Шаповалов вышел в 1/2 финала турнира в Акапулько.
Cетка турнира здесь.
Abierto Mexicano Telcel
Акапулько, Мексика
24 февраля – 1 марта 2025
ATP 500
Призовой фонд – 2 585 410 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовала: Любовь Энина
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